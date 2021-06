Theater : Hansens „Mittagsstunde“: Uraufführung am Thalia Theater

Dörte Hansens „Mittagsstunde“ (2018) war ein großer Romanerfolg - an diesem Samstag (19.00 Uhr) bringt Regisseurin Anna-Sophie Mahler den Stoff nun am Hamburger Thalia Theater zur Uraufführung.

Dörte Hansens „Mittagsstunde" (2018) war ein großer Romanerfolg - an diesem Samstag (19.00 Uhr) bringt Regisseurin Anna-Sophie Mahler den Stoff nun am Hamburger Thalia Theater zur Uraufführung. Hansen, die selbst auf Husum lebt, erzählt vom Verschwinden einer dörflichen Welt am Beispiel des fiktiven friesischen Ortes Brinkebüll. Die Flurbereinigung du...

