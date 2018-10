Theater : Hansa-Theater öffnet Vorhang für eine neue Saison

von dpa

18. Oktober 2018, 01:42 Uhr

Akrobatik, Zauberei, Musik und Kabarett - das Hamburger Hansa-Theater startet heute Abend in seine elfte Spielzeit. Insgesamt acht nationale und internationale Artisten werden bis Mitte März 2019 an sechs Tagen in der Woche in dem Traditions-Varieté unweit des Hauptbahnhofs auftreten. Die Besucher werden in dieser Saison unter anderem von einem Jongleur, einer Schlangenfrau und einem Puppenspieler unterhalten werden. Das Hansa-Theater ist nach eigenen Angaben das älteste Varieté Deutschlands, es wurde 1894 gegründet und 2009 wiedereröffnet. Seitdem zählten die Veranstalter mehr als 600 000 Gäste.