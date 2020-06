Tourismus : Hansa-Park vom 30. Juni an wieder geöffnet

Avatar_shz von dpa

08. Juni 2020, 20:20 Uhr

Der Hansa-Park in Sierksdorf will nach der Corona-bedingten Schließung am 30. Juni wieder öffnen. Man arbeite mit Hochdruck daran, die für den Park geltenden Regelungen umzusetzen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Zeit bis zur Wiedereröffnung werde unter anderem dazu genutzt, um die Versorgung der Gastronomie sicherzustellen und die Gartenanlagen auf Vordermann zu bringen, hieß es. Die jeweils aktuellen Auflagen für einen Besuch des Parks sollen auf der Internetseite veröffentlicht werden.