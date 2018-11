Medien : Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis geht an Anja Reschke

Die NDR-Journalistin Anja Reschke erhält am Mittwoch (19.00 Uhr) in Hamburg den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus. Als Moderatorin der Sendungen «Panorama» und «Zapp» zeige sie Haltung ohne Arroganz, Toleranz ohne Beliebigkeit und Stehvermögen ohne Sturheit, hatte die Jury ihre Auswahl begründet. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und nach dem Journalisten und langjährigen «Tagesthemen»-Moderator Hanns Joachim Friedrichs (1927-1995) benannt. Die Auszeichnung wird seit 1995 von einem hierfür gegründeten Verein verliehen.

von dpa

28. November 2018, 05:25 Uhr

In Zeiten, in denen Journalismus unter Lügenverdacht gestellt werde, stärke Reschke als Chefin der Abteilung für Innenpolitik beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) jenen Redaktionen den Rücken, die trotz Gegenwinds der Wahrheit auf der Spur blieben, urteilte die Jury. Der mit 2500 Euro dotierte Sonderpreis geht an das 3sat-Magazin «Kulturzeit». Diese Auszeichnung sei auch als Ermunterung für ARD und ZDF gedacht, Kultursendungen stärker im Programm zu berücksichtigen. Im Vorjahr waren die Auslandskorrespondenten Hans-Ulrich Gack (ZDF), Frederik Pleitgen (CNN) und Luc Walpot (ZDF) mit dem Preis bedacht worden.