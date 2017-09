Handball : Hannover-Burgdorf siegt beim THW Kiel

Die TSV Hannover-Burgdorf hat am Donnerstagabend bei Handball-Rekordmeister THW Kiel mit 31:29 (16:14) gewonnen und damit für eine große Überrascheung gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega übernahm mit 6:0 Punkten die Tabellenführung in der Bundesliga. Das Kieler Team von Trainer Alfred Gislason musste schon am dritten Spieltag die erste Niederlage hinnehmen. Zudem verlor der SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin mit 26:30 (13:13). Meister Rhein-Neckar Löwen bezwang GWD Minden mit 37:22 (20:11).

von dpa

erstellt am 07.Sep.2017 | 20:51 Uhr