Literatur : Hannelore-Greve-Literaturpreis für Autor Klaus Modick

Der mit 25 000 Euro dotierte Hannelore-Greve-Literaturpreis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Klaus Modick. Das teilte die Hamburger Autorenvereinigung am Mittwoch in Hamburg mit. Modick sei «ein wortgewaltiger Schreiber, seine Wortmalereien ein einziger ästhetischer Genuss», heißt es in der Begründung der Jury. Der Autor spiele auf verschiedenen Bühnen und verbinde Ernsthaftigkeit mit Können. Hinreißend zum Beispiel die Beschreibung der Entfremdung zwischen dem Künstler Heinrich Vogeler und dem Dichter Rainer Maria Rilke im historisierenden Roman «Konzert ohne Dichter» um die Künstlerkolonie Worpswede im Jahr 1990.

Avatar_shz von dpa

24. Juni 2020, 13:35 Uhr

Der Hannelore-Greve-Literaturpreis wird im jährlichen Wechselmit dem Walter-Kempowski-Literaturpreis vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem Siegfried Lenz, Arno Surminski,Herta Müller und Ulla Hahn. Der Preis wird am 4. November im Festsaal des Hamburger Rathauses verliehen. Der 69 Jahre alte Modick lebt in Oldenburg.