Kriminalität : Handschellen verbogen: Polizei benötigt Hilfe

Auch die Freunde und Helfer von der Polizei brauchen mal Hilfe. Die Polizei Geesthacht hat am Wochenende die Feuerwehr gerufen, um einen renitenten 42-Jährigen von seinen Handschellen zu befreien. Der stark alkoholisierte Mann hatte sich heftig gegen seine Festnahme gewehrt und dabei die Handfesseln derart verbogen, dass sie sich nicht mehr öffnen ließen, teilte die Polizei am Montag mit. Der stark alkoholisierte Mann hatte am Sonnabend in einer Wohnung in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg randaliert und einen Polizisten attackiert, als der ihn aus dem Haus führen wollte. Der 42-Jährige habe sich später mehrfach bei den Beamten entschuldigt, sagte eine Polizeisprecherin.

Pressemitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 12:36 Uhr