Handball : Handballer aus Flensburg und Kiel wollen ins Viertelfinale

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel wollen heute den Sprung in das Viertelfinale des DHB-Pokals schaffen. Der aktuelle Meister und Bundesliga-Tabellenführer aus Flensburg trifft dabei im Achtelfinale auf den SC Magdeburg, der Rekordtitelträger und -pokalsieger aus Kiel empfängt den SC DHfK Leipzig.

von dpa

17. Oktober 2018, 02:20 Uhr

In der vergangenen Spielzeit waren die beiden Nordclubs im Achtelfinale gescheitert. Zum ersten Mal nach 2010 hatte danach das Finalturnier in Hamburg ohne Flensburger oder Kieler Beteiligung stattgefunden. Das soll in diesem Jahr anders werden.

SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke erwartet gegen den Bundesliga-Zweiten aus der Bördestadt einen heißen Tanz: «Das ist eine wirklich hohe Hürde. Es muss viel passen.» Für die Kieler «Zebras» ist die Partie gegen Leipzig das erste Pokal-Heimspiel seit Dezember 2015. «Für uns ist es enorm wichtig, unsere «weiße Wand» hinter uns zu wissen», sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak: «Gerade, weil es in diesem Spiel um alles oder nichts geht: Nur der Sieg zählt!»