Handball : Handball-Tag in Buxtehude mit BSV und Buchholz-Rosengarten

Handball-Doppelpack in Buxtehude: Am 3. Februar um 16.00 Uhr empfängt der Buxtehuder SV in der Halle Nord die TuS Metzingen zum Topspiel in der Frauen-Bundesliga. Um 19.30 Uhr schließt sich das Zweitliga-Spitzenspiel zwischen Tabellenführer HL Buchholz 08-Rosengarten und Verfolger Kurpfalz-Bären Ketsch an.