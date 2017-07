Handball : Handball-Supercup der Frauen wird in Hamburg vergeben

Der erste Titel der kommenden Saison im deutschen Frauen-Handball wird in Hamburg vergeben. Der amtierende Meister SG BBM Bietigheim und Pokalsieger Buxtehuder SV werden am 3. September (16.00 Uhr) in der Hansestadt um den Supercup der Handball Bundesliga Frauen (HBF) spielen. Das teilte die HBF am Montag mit. Der HBF-Supercup wird zum fünften Mal vergeben.

erstellt am 03.Jul.2017 | 12:38 Uhr