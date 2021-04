Handball : Handball-Pokal-Endrunde mit einjähriger Verspätung

Novum bei der Handball-Pokal-Endrunde in Hamburg: Das ursprünglich für April 2020 geplante Turnier wird nunmehr am 3. Juni (Donnerstag) und 4. Juni (Freitag) nachgeholt und damit erstmals nicht an einem Wochenende ausgetragen.

Köln | Das teilte die Handball-Bundesliga am Mittwoch mit. Der diesjährige Pokalwettbewerb ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das erste Halbfinale bestreiten der TBV Lemgo Lippe und Pokalverteidiger THW Kiel um 17.00 Uhr. In der zweiten Begegnung stehen sich MT Melsungen und TSV Hannover-Burgdorf (19.30 Uhr) gegenüber. Halbfinals und Finale we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.