Handball : Handball-Nationaltorwart Wolff kokettiert mit Wechsel

Nationaltorwart Andreas Wolff vom THW Kiel kokettiert mit einem Wechsel. «Mein Berater steht im Austausch mit anderen Vereinen, bei denen die Möglichkeit gegeben wäre, mehr in Spielen der ersten Güteklasse - zum Beispiel K.o.-Matches in der Champions League oder Top-Spiele in der Bundesliga - im Tor zu stehen», sagte der 26 Jahre alte Handballprofi den «Kieler Nachrichten» (Mittwoch).