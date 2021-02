Handball : Handball-Luchse verstärken sich mit Talenten aus Schwerin

Aufgrund der großen Verletzungssorgen hat sich Bundesligist Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten mit den Nachwuchsspielerinnen Daria Rassau, Katharina Böhmker und Hannah Jantzen vom Drittligisten SV Grün-Weiß Schwerin verstärkt.

Buchholz in der Nordheide | Das Trio ist vom Aufsteiger mit einem Zweitspielrecht ausgestattet worden und kann daher weiter für seinen Heimatverein auflaufen, teilte Erstligist am Mittwoch mit. Derzeit ist der Spielbetrieb in der 3. Liga aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 28. Fe...

