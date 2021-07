Handball : Handball-Luchse verlieren Topspielerin Kücükyildiz

Bundesligist Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten muss den Abschied einer Leistungsträgerin verkraften.

Buchholz in der Nordheide | Fatos Kücükyildiz verlässt den Club und wird in der kommenden Saison für Meister Borussia Dortmund auflaufen. Das teilte der Verein am Freitag mit. „Dieser Wechsel kommt für den Außenstehenden sehr überraschend, aber die Gespräche laufen schon etwas länger“, sagte Sven Dubau. Der Geschäftsführer ergänzte, dass man sehr gute Alternativen erarbeitet hab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.