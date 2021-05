Handball : Handball-Luchse: Gegen den Buxtehuder SV geht es „um alles“

Im letzten Spiel der Saison kann ausgerechnet der langjährige Kooperationspartner Buxtehuder SV den Abstieg der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten aus der Bundesliga besiegeln.

Buchholz in der Nordheide | Denn sollten die Luchse am Samstag (18.00 Uhr) in der Halle Nord verlieren, stünde die Rückkehr in die 2. Liga fest. Selbst bei einem Unentschieden wäre das Team von Trainer Dubravko Prelcec auf die Schützenhilfe von Pokal-Finalgegner SG BBM Bietigheim gegen das mit den Luchsen punktgleiche Team von Frisch Auf Göppingen angewiesen, das die klar besser...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.