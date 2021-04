Handball : Handball: Harte Arbeit mit Happy End für Flensburg und Kiel

Das hätte für die SG Flensburg-Handewitt auch ins Auge gehen können: Nur mit Müh' und Not behauptete die Mannschaft von Trainer Maik Machulla die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga.

Flensburg | Ein verwandelter Siebenmeter von Hampus Wanne brachte am Donnerstagabend quasi in letzter Sekunden die Entscheidung beim 29:28 über den abstiegsbedrohten TuSEM Essen. „Das war ein sehr, sehr harter Kampf heute“, sagte der erleichterte SG-Coach nach der Partie: „Wir haben gerade in ersten Halbzeit in der Abwehr keine Aggressivität und keine Lösungen ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.