Handball : Handball-Europameisterschaft 2024 auch in Hamburg

Hamburg wird im Januar 2024 Standort der Männer-Europameisterschaft im Handball.

Dortmund | Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag mitteilte, gehört die Hansestadt zu den insgesamt sechs Austragungsorten. Gespielt wird vom 10. bis 28. Januar 2024 zudem in Düsseldorf, Mannheim, München, Berlin und Köln. In der Barclaycard-Arena im Volkspark soll eine Hauptrunde ausgespielt werden. Fest steht schon jetzt, dass die deutsche Nation...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.