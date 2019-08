Handball : Handball: 100. Nordderby SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel

von dpa

21. August 2019, 01:00 Uhr

Die norddeutschen Handball-Topteams treffen heute zum ersten Mal in der neuen Saison aufeinander. Meister SG Flensburg-Handewitt und Pokalsieger THW Kiel stehen sich im Supercup in Düsseldorf gegenüber. Das pikante Duell ist zugleich ein Jubiläum: Es ist das 100. Nordderby zwischen den beiden schleswig-holsteinischen Clubs. Auch wenn Flensburg den Meistertitel zuletzt zweimal nacheinander gewonnen hat, führt Kiel den Vergleich mit 59:35 Siegen an, fünf Spiele endeten mit einem Unentschieden. «Das Derby ist europaweit das beste», sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Der Supercup gilt einen Tag vor Beginn der Bundesliga-Saison als Standortbestimmung für die beiden Meisterschafts-Favoriten.