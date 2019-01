Verkehr : Hamburgs Verkehrssenator treibt Mobilitätsangebote voran

Hamburg weitet seine Mobilitätsangebote vom Fahrzeug ohne Fahrer bis zu Shuttle-Diensten 2019 aus. «Der ITS-Kongress ist für Hamburg die einmalige Chance, die Mobilität in der Stadt voranzutreiben», sagte Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. Den internationalen Mobilitäts- und Logistik-Kongress ITS richtet Hamburg zwar erst 2021 aus, aber die Vorbereitungen hierfür sind längst angelaufen. Ziel sei, über neue Angebote den individuellen Autoverkehr in Städten wie Hamburg so gering wie möglich zu halten, berichtete der Senator.

von dpa

08. Januar 2019, 06:34 Uhr

Er warnte davor, vor allem Angebote zum autonomen Fahren als Jobkiller zu verteufeln. Gemeint ist die Passagierbeförderung in technikgesteuerten Fahrzeugen ohne eigenen Fahrer. Bis das flächendeckend der Fall ist, wird es aber noch viele Jahre dauern. «Gerade wegen der aktuellen Angebotsoffensive bei Bus und Bahn werden verstärkt Fahrer eingestellt», berichtete der Verkehrssenator. Neue Entwicklungen zögen sich über Jahre hin, bis ihr Effekt vollständig zum Tragen käme - deswegen sei die Stadt noch lange auf angestammte Fachkräfte angewiesen.