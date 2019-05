Bundesländer : Hamburgs Umweltsenator für sozialverträgliche CO2-Steuer

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan plädiert für eine sozialverträgliche CO2-Steuer auf Benzin und Heizöl. Sie würde dabei helfen, «die Treibhausgase entscheidend zu reduzieren», sagte der Grünen-Politiker und derzeitige Vorsitzende der Umweltministerkonferenz der Deutschen Presse-Agentur. «Klug und sozialverträglich gestaltet, kann eine Steuer auf fossile Brennstoffe eine enorme Lenkungswirkung entfalten. Sozialverträglich bedeutet, dass die Einnahmen gerecht an die Bürgerinnen und Bürger zurückverteilt werden». Er könne sich eine stufenweise Einführung vorstellen, sagte Kerstan. «Klar ist: Die Zeit drängt, der Klimawandel wartet nicht auf uns.»

von dpa

05. Mai 2019, 09:25 Uhr

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte sich für eine CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe ausgesprochen, stößt damit in der großen Koalition aber auf Skepsis. Auch sie will die Bürger mit den Einnahmen an anderer Stelle entlasten. Die Steuer wird auch ein Schwerpunktthema der Konferenz der Umweltminister aus Bund und Ländern Ende der Woche in Hamburg sein. Kerstan begrüßte Schulzes Vorschlag. Viele Länder hätten bereits eine CO2-Steuer. «Es ist gut, dass die Debatte darüber auch bei uns jetzt endlich in Fahrt kommt.»