Tiere : Hamburgs Störche kehren aus Winterquartieren zurück

Hamburgs Störche kehren aus ihren Winterquartieren zurück.

Hamburg | „Vier Paare haben bereits ihre Horste bezogen“, sagte Hamburgs „Storchenvater“ Jürgen Pelch am Dienstag. Der erste Storch in der Hansestadt in dieser Saison war das Tier namens Butsche. Er landete am 16. Februar auf dem Altengammer Hauptdeich. „Die früh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.