Sportpolitik : Hamburgs Sport fordert Öffnungsperspektiven von der Politik

Der Hamburger Sportbund (HSB) fordert eine strukturierte Perspektive zur Öffnung des Sports nach dem aktuellen Corona-Lockdown.

Hamburg | Wie HSB-Vorstand Ralph Lehnert am Freitag mitteilte, sollen die Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 3. März dafür die „nötigen Voraussetzungen schaffen“. Die stufenweise Öffnung soll in der Hansestadt in vier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.