Wahlen : Hamburgs SPD sondiert mit CDU mögliche Koalition

Zwei Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg sind SPD und CDU zu Sondierungsgesprächen zusammengekommen. Bei dem Treffen am Montagvormittag im Kurt-Schumacher-Haus sollten Möglichkeiten einer künftigen Regierungsbildung ausgelotet werden. Die SPD war durch Bürgermeister Peter Tschentscher, Landeschefin und Sozialsenatorin Melanie Leonhard sowie Fraktionschef Dirk Kienscherf vertreten. Von der CDU nahmen der Landesvorsitzende Roland Heintze, Ex-Spitzenkandidat Marcus Weinberg, der vermutlich kommende Fraktionschef Dennis Thering und die neue Bürgerschaftsabgeordnete Anke Frieling teil. Er erwarte ein «interessantes Gespräch», sagte Heintze beim Eintreffen in der SPD-Zentrale.

09. März 2020, 10:46 Uhr

Die SPD hatte am 29. Februar bereits mit den Grünen sondiert und die Fortsetzung der rot-grünen Koalition als naheliegende Option bezeichnet. Im Anschluss an das Gespräch mit der CDU sollte es ein weiteres Treffen mit den Grünen geben. Über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen muss der SPD-Landesvorstand entscheiden. Er kommt am Dienstagabend zusammen. Bei den Grünen hat ein Parteitag den Weg für Koalitionsverhandlungen bereits freigemacht.

Die SPD war bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar mit 39,2 Prozent stärkste Kraft geworden. Die Grünen kamen auf 24,2, die CDU auf 11,2 Prozent.