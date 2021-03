Gesundheit : Hamburgs Schulen und Kitas öffnen trotz hoher Inzidenz

In Hamburg steigt die Corona-Inzidenz wieder über 90 - und kommt der vereinbarten 100er-Notbremse damit gefährlich nahe. Für Schüler und Kita-Kinder gibt es dennoch einen Stückchen mehr Normalität. Fragt sich nur: Für wie lange?

Hamburg | Trotz weiter steigender Corona-Zahlen sind Hamburgs Schulen am Montag nach Ferienende und drei Monaten Homeschooling teils wieder in Präsenzunterricht gegangen. Auch die Kitas weiteten ihr Betreuungsangebot aus und wechselten vom erweiterten Not- in den eingeschränkten Regelbetrieb. Wie das Angebot angenommen wurde, konnten zunächst aber weder Schul- ...

