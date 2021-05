Gesundheit : Hamburgs Pflegeheime erstmals seit September Corona-frei

Erstmals seit Ende September vergangenen Jahres gibt es in den Hamburger Pflegeheimen keinen aktuellen Corona-Fall.

Hamburg | „Corona ist in Hamburgs Pflegeheimen vorläufig überstanden“, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur. In der Hansestadt leben rund 16.000 Senioren in 150 Pflegeeinrichtungen. Am 6. Januar hatte die Pandemie ihren Höhepunkt in den Heimen erreicht. Damals waren nach Angaben von Helfrich 744 Bewohner in...

