Gesellschaft : Hamburgs Neujahrsbaby 2019 heißt Elena

von dpa

01. Januar 2019, 14:29 Uhr

Als erstes Baby des Jahres 2019 in Hamburg hat Elena das Licht der Welt erblickt. Das kleine Mädchen wurde in der Neujahrsnacht um 0.11 Uhr in der Asklepios Klinik Barmbek geboren, wie die Pressestelle am Dienstag mitteilte. Elena ist 50 Zentimeter groß und wiegt 3220 Gramm. Sie ist das zweite Kind ihrer Eltern Christina und Constantin Bronowski, die in Brunstorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) bei Hamburg wohnen. «Mutter und Kind sind wohlauf», sagte ein Sprecher. Es sei eine unkomplizierte Geburt gewesen. Elena hat bereits eine kleine Schwester, die eineinhalbjährige Clara.