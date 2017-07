Schifffahrt : Hamburgs Museumsschiff «Peking» ist nicht betretbar

Das Schild «Closed for Repairs» versperrt Neugierigen in Brunsbüttel den Zutritt zum Gras bewachsenen Achterdeck: Die von Rost zerfressene Viermastbark «Peking» darf nicht betreten werden. Vor der Rückkehr in den ehemaligen Heimathafen Hamburg muss das historische Schiff erst «wiederbelebt» werden. Bei der Übernahme in New York sei der Segler nur noch knapp schwimmfähig gewesen, sagte Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim am Montag in Brunsbüttel. «Sie ist in einem desolaten Zustand.»