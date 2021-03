Gesundheit : Hamburgs Inzidenz auf Januar-Niveau: Neue Verordnung kommt

Die dritte Corona-Welle zeichnet sich immer deutlicher ab. In Hamburg nehmen die Infektionen wieder so schnell wie Anfang des Jahres zu. Der Senat will den Lockdown bis zum 18. April verlängern, aber nicht alle Maßnahmen werden verschärft.

Hamburg | Das Coronavirus breitet sich in Hamburg offenbar wieder so schnell wie Anfang Januar aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg am Donnerstag auf 128,6. Das ist der höchste Wert seit dem 14. Januar. Die Gesundheitsbehörde meldete 549 neue Fälle und damit den höchsten Tageswert seit ...

