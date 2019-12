Gesellschaft : Hamburgs erster Duschbus für Obdachlose nimmt den Dienst auf

In Hamburg können sich Obdachlose künftig in einem eigens dafür umgebauten Linienbus duschen, waschen und neu einkleiden. Der Duschbus des gemeinnützigen Projektes GoBanyo soll am Samstag erstmals offiziell an den Start gehen. «Es ist ein angenehmer Raum. Man fühlt sich dort einfach wohl. Es ist würdevoll gemacht und man hat viel Platz», sagte Initiator Dominik Bloh am Freitag in Hamburg bei der Vorstellung des Duschbusses. Bloh war selbst sehr lange obdachlos und hatte damals oft eine reinigende Dusche vermisst. So war die Idee eines Duschbusses entstanden.

Avatar_shz von dpa

06. Dezember 2019, 13:31 Uhr

Drei abschließbare Badezimmer und eine Kleiderkammer sind nach dem monatelangen Umbau in dem ausrangierten Linienbus der Hamburger Hochbahn untergebracht. Ein Raum davon ist behindertengerecht und kann mit einem Rollstuhl befahren werden. 140 000 Euro hatte der Umbau gekostet. Das und noch mehr Geld hatte GoBanyo im Internet über Crowdfunding einsammeln können.

Obdachlose sollen künftig an vier Tagen in der Woche für jeweils fünf Stunden an drei festen Standorten den bunten Duschbus nutzen können. Offiziell gibt es in Hamburg etwa 2000 Obdachlose. Die Dunkelziffer dürfte GoBanyo zufolge aber deutlich höher sein. In Berlin hat kürzlich ebenfalls ein Duschbus seinen Dienst aufgenommen. Dort richtet sich das Angebot an obdachlose Frauen.