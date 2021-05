Handel : Hamburgs Einzelhändler glücklich: Läden wieder offen

Nach monatelangem Corona-Lockdown dürfen die Geschäfte in Hamburg wieder öffnen. Und zur Freude der Händler nutzen viele Kunden die neue Möglichkeiten. Nicht ganz so gut sieht es bei der nun ebenfalls geöffneten Außengastronomie aus.

Hamburg | Nach monatelangem Corona-Lockdown haben in Hamburg Geschäfte und die Außengastronomie wieder geöffnet. Trotz Schmuddelwetters mit Regen, stürmischen Böen und Temperaturen um die elf Grad fanden sich am Samstag in der Innenstadt zahlreiche Kunden ein, um nach mehr als fünf Monaten Abstinenz wieder Shoppen zu gehen, wie Brigitte Engler vom City Manageme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.