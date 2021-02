Gesundheit : Hamburgs CDU-Chef Ploß für Öffnung der Baumärkte

In Niedersachsen öffnen die Blumenläden, in Schleswig-Holstein auch bald. In Hamburg dagegen noch lange nicht. Der CDU-Landesvorsitzende Ploß kann das nicht verstehen - und auch nicht, dass die Baumärkte noch dicht sind.

Hamburg | Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß hat sich für eine bundesweite Öffnung unter anderem von Baumärkten ausgesprochen. „Warum Blumenläden und Baumärkte, die im Wesentlichen draußen ihre Ware verkaufen können, immer noch schließen müssen, ist nicht nachvollz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.