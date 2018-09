Parteien : Hamburgs CDU-Chef Heintze will bei Europawahl antreten

Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Roland Heintze will für seine Partei bei der Europawahl im kommenden Jahr antreten. Das kündigte der 45-Jährige am Dienstagabend bei einer Landesausschusssitzung in der Handwerkskammer an. Die CDU müsse 2019 stark in die zeitgleich in Hamburg stattfindenden Bezirksversammlungswahlen und in die Europawahl gehen, «um dann auch stark in die Bürgerschaftswahl 2020 zu gehen», sagte Heintze. Und deshalb wolle er sich bei einer Vertreterversammlung Ende des Monats um die Kandidatur bewerben.

von dpa

04. September 2018, 19:23 Uhr

Den rund 160 Teilnehmern des Parteitags lag auch ein Antrag Heintzes vor, in dem er sich für eine Stärkung der Europäischen Union bei gleichzeitiger Neuverteilung der Kompetenzen zwischen EU und ihren Mitgliedsstaaten aussprach. Trotz aller Skepsis und Krisen sei die EU eine Erfolgsgeschichte. Grund dafür sei immer Dialog gewesen, und auf diese Fähigkeit müsse man sich zurückbesinnen, sagte Heintze. «Der Dialog muss der Schlüssel zum Erfolg für dieses Europa werden - und nicht das Gegeneinander.»