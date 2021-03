Schulen : Hamburgs CDU-Chef: Corona deckt rot-grüne Versäumnisse auf

Die Corona-Krise hat nach Ansicht des Hamburger CDU-Landesvorsitzenden Christoph Ploß jahrelange Versäumnisse des rot-grünen Senats in der Schulpolitik aufgedeckt.

Hamburg | „Im Lockdown hat sich besonders stark gerächt, dass SPD und Grüne die Digitalisierung der Hamburger Schulen viel zu lange verschlafen und zu wenig in unsere Schulen investiert haben“, sagte der Bundestagsabgeordnete am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Wenn die Vorschläge aus der CDU-Bürgerschaftsfraktion, an Schulen mehr zu testen und für coronak...

