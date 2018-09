Ausstellungen : Hamburgs berühmtestes Gemälde hängt wieder in der Kunsthalle

Caspar David Friedrichs bekanntestes Gemälde, «Der Wanderer über dem Nebelmeer», ist zurück in der Hamburger Kunsthalle und kann wieder betrachtet werden. Zur Feier der Rückkehr bietet die Kunsthalle am Sonntag (23. September) von 11-16 Uhr stündlich Gratis-Führungen an, teilte die Kunsthalle am Freitag mit. Mehr als 150 000 Besucher hatten das Werk von Mai bis September in der Ausstellung «Wanderlust» in der Berliner Nationalgalerie bewundert.

von dpa

21. September 2018, 12:46 Uhr

Die Hamburger Kunsthalle hat den weltweit umfangreichsten Bestand an Werken Caspar David Friedrichs (1774-1840). Noch zu Lebzeiten in Vergessenheit geraten, wurde Friedrich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Heute gilt er auch international als wichtigster Maler der deutschen Romantik. In der Kunsthalle gibt es derzeit zehn Gemälde von Friedrich zu entdecken. Ein weiteres berühmtes Werk ist «Das Eismeer» (1823/24), das aktuell in der Ausstellung «Entfesselte Natur» zu sehen ist.