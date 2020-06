Bürgerschaft : Hamburgische Bürgerschaft will Bürgermeister wählen

Avatar_shz von dpa

10. Juni 2020, 02:21 Uhr

108 Tage nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg wählen die Abgeordneten heute einen neuen Bürgermeister. Für seine Bestätigung ist Amtsinhaber Peter Tschentscher auf die Stimmen seiner SPD und des grünen Koalitionspartners angewiesen. Zweite Bürgermeisterin will erneut Katharina Fegebank (Grüne) werden, die auch im neuen Senat für Wissenschaft und Gleichstellung zuständig sein soll. Auch die anderen zehn von Tschentscher berufenen Senatoren müssen von der Bürgerschaft bestätigt werden. Vor Beginn der Sitzung ist die feierliche Unterzeichnung des Koalitionsvertrags geplant, dem am Wochenende Parteitage von SPD und Grünen zugestimmt hatten.