Kriminalität : Hamburger Zoll präsentiert Kokain-Rekordfund aus Südamerika

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen will der Zoll heute in Hamburg eine Rekordmenge sichergestelltes Kokain präsentieren. Nach Angaben der Generalzolldirektion geht es um «mehrere Tonnen». Das aus Südamerika stammende Rauschgift sei im Hamburger Hafen im Frühjahr bei drei Aktionen beschlagnahmt worden, sagte Zoll-Sprecher Stefan Kirsch. Den genauen Ort der Präsentation will der Zoll aus Sicherheitsgründen erst wenige Stunden vorher bekannt geben.

Einladung zur Pk

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 01:22 Uhr