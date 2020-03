Extremismus : Hamburger Verfassungsschutz warnt vor islamischem Institut

Das Al-Azhari-Institut will nach eigener Darstellung das friedliche Zusammenleben zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in Hamburg fördern. Nach Ansicht des Verfassungsschutzes ist das Ziel aber ein ganz anderes.

19. März 2020, 10:06 Uhr

Der Hamburger Verfassungsschutz hat vor dem islamischen Al-Azhari-Institut gewarnt. Zu dem Institut im Stadtteil St. Georg, das sich nach eigenen Angaben mit seinem Kursangebot unter anderem an Behörden, Lehrkräfte und Schulklassen richte, gebe es extremistische Bezüge, sagte Verfassungsschutzchef Torsten Voß der Deutschen Presse-Agentur. So sollen bei Veranstaltungen islamistische Prediger auftreten. Auch würden in den Kursen Demokratie- und Rechtsstaatsgrundsätze missachtet.

In seiner Selbstdarstellung im Internet gibt das Institut als Ziel vor, «die Integration der Muslime in die hiesige Gesellschaft zu fördern, um ein friedlicheres Zusammenleben zu ermöglichen». Die Grundeinstellung sei dabei, «dass der Islam mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sowie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung kompatibel ist».

Voß sieht das anders: Zwar gebe das Institut vor, mit Koran- und Sprachunterricht für Erwachsene und Kinder interkulturelle Arbeit zu leisten und den interreligiöse Dialog zu fördern. «Tatsächlich wird dort nach Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz ein Islamverständnis vermittelt, das mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist.»

So würden islamistische Lehrinhalte vermittelt, «die zum Wertekanon des Grundgesetzes in einem deutlichen Widerspruch stehen.» Als Beispiele nannte er insbesondere den Gleichheitsgrundsatz und das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip.

Institutsleiter Mahmoud A. vertrete im Unterricht die Auffassung, dass die Frau dem Mann gegenüber gehorsam sein muss. Ungehorsam solle der Mann zunächst mit Worten und Nichtbeachtung bestrafen. Führe dies nicht zum Erfolg, dürfe die Frau als letztes Mittel auch geschlagen werden.

Auch weitere Demokratie- und Rechtsstaatsgrundsätze würden missachtet. «Der Kern der wiederkehrenden Botschaft von A. ist, dass Werte und Normen der Scharia für alle Bereiche des Lebens passen und auch eingehalten werden müssten», sagte Voß. Muslime hätten demnach «in erster Linie die Scharia zu befolgen». Das Grundgesetz sei nachgeordnet.

Auch sei in dem Unterricht ein deutlicher Antisemitismus erkennbar. So habe A. Anfang des Jahres behauptete, dass alle Religionen unvollkommene Abwandlungen des Islam seien und die Juden Spendenpflichten aus Geiz nicht nachkämen. «A. bemüht so ein klassisches Klischee des Antisemitismus», sagte Voß.

Der Verfassungsschutzchef warnte auch vor zwei in der kommenden Woche geplanten Veranstaltungen des Instituts, bei denen islamistische Prediger auftreten sollen. «Wer an Veranstaltungen und Unterrichten des Instituts teilnimmt, macht mit Islamisten gemeinsame Sache», sagte Voß.