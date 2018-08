Arbeitsmarkt : Hamburger verdienen im Ländervergleich am meisten

Beschäftigte in Hamburg verdienen im Ländervergleich am meisten. Mit einem durchschnittlichen Monatsverdienst von 3619 Euro stehen sie an der Spitze, wie eine neue Statistik der Bundesagentur für Arbeit ergibt. Es folgen Baden-Württemberg mit 3546 Euro und Hessen mit 3494 Euro. Schlusslicht der Länder ist Mecklenburg-Vorpommern mit 2391 Euro.

von dpa

03. August 2018, 10:00 Uhr

Die Statistik erfasst die durchschnittlichen Brutto-Monatsentgelte von sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten zum Stichtag 31. Dezember 2017. Auszubildende sind nicht darunter. Einbezogen werden auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Zuschläge.

Der bundesweite Schnitt der Entgelte lag zum Stichtag 31. Dezember 2017 bei 3209 Euro. Dabei verdienten Vollzeitbeschäftigte im Westen mit nun 3339 Euro im Schnitt weiter besser als im Osten mit 2600 Euro.

Die Linke-Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann nannte es «beschämend», dass Ostdeutschland flächendeckend von niedrigen Löhnen gekennzeichnet sei. Aber auch im Westen gebe es abgehängte Regionen.