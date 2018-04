Hochschulen : Hamburger Universitätsgebäude bleibt besetzt

Studierende des Fachbereichs Sozialökonomie an der Universität Hamburg wollen ihre Gebäude-Besetzung aus Protest gegen Geldstreichungen bis mindestens Freitag fortsetzen. In einer Vollversammlung am Mittwochabend sei dies mit großer Mehrheit entschieden worden, sagte Annika Trommeter am Donnerstag als Beteiligte an der Aktion. Das im besetzten Gebäude ansässige Verwaltungspersonal habe seine Arbeit zwar wieder aufgenommen, der Lehrbetrieb werde aber weiterhin bestreikt. Ein finanzielles Angebot, das die Hochschulleitung den Besetzern zuvor gemacht hatte, sei von den die Studierenden in seiner jetzigen Form abgelehnt worden.

von dpa

19. April 2018, 11:29 Uhr

«Wir begrüßen aber die Bereitschaft der Universitätsleitung, mit uns Gespräche zu führen und stehen weiterhin mit ihr in Verhandlung», sagte Trommeter. Am Freitagnachmittag sei eine Demonstration durch die Innenstadt geplant, mit der die Studierenden gegen eine generelle Unterfinanzierung des öffentlichen Sektors protestieren wollen. «Dies ist kein reiner Studentenprotest. Wir rufen auch Nicht-Studierende auf», betonte Trommeter.

Die Besetzung des «VMP 9»-Gebäudes hatte am Dienstag begonnen. Am folgenden Tag solidarisierten sich Studierende der Sozialwissenschaften mit den Besetzern und sperrten Teile ihrer Fakultät ebenfalls ab. Auslöser der Proteste waren Kürzungen bei der Orientierungseinheit um rund 60 Prozent. In der Orientierungswoche werden die Studierenden über Inhalte und Anforderungen ihres Fachbereichs informiert.