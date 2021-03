Tiere : Hamburger Tierpark Hagenbeck trauert um Walrossdame Raisa

Der Hamburger Tierpark Hagenbeck trauert um eines seiner im Eismeer lebenden Walrösser.

Hamburg | Die 16 Jahre alte Raisa sei überraschend an Herzversagen gestorben, sagte eine Sprecherin am Dienstag in Hamburg. Das rund 939 Kilogramm schwere Tier lebte seit 2015 in der Hansestadt. Damit schwimmen nun noch sechs Walrösser durch die Becken - darunter zwei Damen aus Spanien, die derzeit auf Liebesurlaub in Hamburg sind. Der Hagenbecker Tierpark züch...

