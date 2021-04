Fußball : Hamburger SV vor Wettkampfreise: „Große Aufgaben vor uns“

Nach einer zwölftägigen Spielpause kehrt der Hamburger SV mit zwei Partien binnen vier Tagen ins Aufstiegsrennen der 2.

Hamburg | Fußball-Bundesliga zurück. „Wir haben große Aufgaben vor uns“, sagte Trainer Daniel Thioune am Dienstag. Am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) spielt die Mannschaft beim SV Sandhausen, am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg. Von Mittwoch bis Sonntag nutzt das Team die beiden Auswärtsspiele zu einer Wettkampfreise mit Kurztrainingslager. „Wir reisen...

