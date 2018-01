Fußball : Hamburger SV verliert gegen den 1. FC Köln 0:2

Der 1. FC Köln hat den Hamburger SV noch tiefer in die Krise gestürzt. Die Rheinländer siegten am Samstagabend im Abstiegskampfduell der Fußball-Bundesliga 2:0 (1:0) beim HSV und können sich nun wieder realistische Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen. Simon Terodde war mit zwei Toren in der 27. und 67. Minute erneut der Matchwinner bei den Gästen. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Torjäger, der in der Winterpause vom VfB Stuttgart nach Köln zurückgekehrt war, dem FC mit einem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gesichert.

von dpa

20. Januar 2018, 20:25 Uhr

Die Kölner bleiben mit nun zwölf Punkten nach 19 Spielen zwar weiter auf dem letzten Platz. Der HSV hat jedoch nur noch drei Zähler mehr. Mit 16 Punkten liegt Werder Bremen vor der Auswärtspartie am Sonntag beim FC Bayern München auf dem Relegationsplatz.