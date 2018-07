Fußball : Hamburger SV verkauft 24 500 Dauerkarten

Der Hamburger SV hat für seine erste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga bislang 24 500 Karten verkauft. Das teilte der Club am Dienstag auf seiner Homepage mit. Zu den 23 000 an Einzelpersonen verkauften Saisontickets kommen über die Logen und VIP-Tickets weitere 1500 Dauerkarten. Damit hat der Club die 26 000-Karten-Marken der Abstiegssaison aus der Bundesliga fast wieder erreicht.

von dpa

03. Juli 2018, 19:33 Uhr

Für das Auftaktspiel am 3. August gegen Holstein Kiel wurden im Mitgliedervorverkauf, der am Dienstag gestartet ist, weitere 18 000 Karten abgesetzt. Der freie Kartenverkauf für die erste Zweitliga-Partie in der Vereinshistorie der Hanseaten beginnt am 10. Juli.