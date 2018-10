Fußball : Hamburger SV kann gegen Bochum auf Arp-Einsatz hoffen

Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann für das Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Bochum auf einen Einsatz von Nachwuchsstürmer Jann-Fiete Arp hoffen. Der 18-Jährige, der sich bei seinem Aufenthalt bei der deutschen U19-Nationalmannschaft einen Teilriss des vorderen Außenbandes im Sprunggelenk zugezogen hatte, nahm am Donnerstag zwar nicht am Mannschaftstraining teil, absolvierte aber eine individuelle Einheit. Auch der südkoreanische Nationalspieler Hee-Chan Hwang trainierte nach seiner Rückkehr von der Länderspielreise abseits des Teams.

von dpa

18. Oktober 2018, 13:39 Uhr

«Wir haben Fiete Arp heute auf’s Laufband geschickt. Wenn das gut verlaufen ist, soll er morgen wieder ins Training einsteigen», sagte Trainer Christian Titz nach dem Training. Hwang soll am Freitag ebenfalls einen Teil der Einheit mitmachen.