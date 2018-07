Fußball : Hamburger SV gewinnt Testspiel bei Rapid Wien mit 2:1

von dpa

14. Juli 2018, 21:23 Uhr

Der Hamburger SV hat sein Österreich-Trainingslager mit einem Sieg abgeschlossen. Beim österreichischen Erstligisten Rapid Wien setzte sich der norddeutsche Fußball-Zweitligist am Samstagabend mit 2:1 (1:0) durch. Vor 10 700 Zuschauern in Wien erzielten Matti Steinmann (42. Minute) und Tatsuya Ito (58.) die Tore für die Norddeutschen, die am Nachmittag ihr Trainingscamp in Bad Erlach verlassen hatten. Vor drei Tagen hatte der HSV bereits den russischen Vizemeister ZSKA Moskau mit 1:0 besiegt.