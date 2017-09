Fußball : Hamburger SV begrüßt sein 77 000. Vereinsmitglied

Der Hamburger SV hat das 77 000. Mitglied in seinen Reihen begrüßt. Vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Mittwochabend gegen Borussia Dortmund überreichte HSV-Präsident Jens Meier dem 24-jährigen Jan-Hendrik Wohlert zum Eintritt in den hanseatischen Traditionsclub zwei Freikarten für das BVB-Match.