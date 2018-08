Unfälle : Hamburger stirbt bei Autounfall im Kreis Segeberg

von dpa

15. August 2018, 15:11 Uhr

Mözen (dpa/lno) Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 432 bei Mözen (Kreis Segeberg) ist am frühen Mittwochmorgen ein 28-Jähriger gestorben. Der Hamburger war mit seinem Wagen gegen 2.25 Uhr aus unbekanntem Grund von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die B 432 war für Bergungsarbeiten in Höhe der Unfallstelle bis 6.40 Uhr gesperrt.