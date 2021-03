Steuern : Hamburger Steuerfahnder sorgen für 102 Millionen Euro

Die Arbeit der Hamburger Steuerfahnder hat der Stadtkasse im vergangenen Jahr Steuermehreinnahmen in Höhe von mehr als 102 Millionen Euro beschert.

Hamburg | Das sei das zweithöchste Ergebnis der letzten zehn Jahre, teilte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Mittwoch mit. Die Mehrsteuern seien in rund 3100 Steuerfällen entstanden, die abgearbeitet worden seien. „In Zeiten knapper Kassen ist es wichtiger denn je, dass wir konsequent unsere Einnahmen sichern und Steuern eintreiben“, sagte er. In dem Zu...

