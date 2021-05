Leichtathletik : Hamburger Sprint-Asse ins DLV-Aufgebot zur Team-EM berufen

Die Leichtathleten Lucas Ansah-Peprah und Owen Ansah vom Hamburger SV stehen vor ihrem nächsten internationalen Einsatz.

Darmstadt | Die beiden HSV-Sprinter, die vor knapp drei Wochen mit der DLV-Auswahl 4x200-Staffel-Weltmeister geworden waren, wurden in das Aufgebot für die Team-Europameisterschaft im polnischen Chorzow berufen. Die Team-EM findet dort am 29. und 30. Mai statt. Ansah-Peprah startet über 100 Meter. Das 21 Jahre alte Sprinttalent hatte sich am vergangenen Samsta...

