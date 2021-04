Denkmäler : Hamburger Speicherstadt leuchtet seit 20 Jahren

Die historische Speicherstadt Hamburg ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Hansestadt und ein Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen.

Hamburg | Seit nunmehr 20 Jahren besonders beliebt ist die Illumination, welche die rot geklinkerten Speicher- und Kontorgebäude in den Abendstunden in einem sanftem Licht leuchten lässt. Ermöglicht hat dies der Verein Licht-Kunst-Speicherstadt. Er wurde 2001 von Unternehmen und Privatpersonen in einer gemeinsamen Initiative mit dem Senat und der Hamburger Hafe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.